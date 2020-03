In China ist Alibaba mit seinen Plattformen nicht nur beim Onlinehandel unangefochtener Marktführer. Auch beim Trendthema Cloud liegt der Gigant vorn. Die Umsätze in diesem Bereich stiegen vergangenes Quartal um 62 Prozent. Doch neben Tencent und Baidu mischt nun ein dritter namhafter Konkurrent mit.Seit diesem Monat hat JD.com mit Cloud & AI offiziell einen neuen Geschäftsbereich, in dem sich alles um Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz dreht. Es ist das vierte Standbein des Internetunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...