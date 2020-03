bet-at-home.com AG: Ordentliche Hauptversammlung wird nicht am 20.05.2020 stattfindenDGAP-News: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung bet-at-home.com AG: Ordentliche Hauptversammlung wird nicht am 20.05.2020 stattfinden30.03.2020 / 18:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die gemäß dem veröffentlichten Unternehmenskalender für den 20.05.2020 vorgesehene ordentliche Hauptversammlung der bet-at-home.com AG wird an diesem Tag nicht stattfinden, sondern verschoben.Nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände hat die bet-at-home.com AG vor dem Hintergrund der andauernden Ausbreitung des Corona-Virus entschieden, dass eine Präsenzhauptversammlung am 20.05.2020, zu der zeitnah eingeladen werden müsste, zum Schutz aller Teilnehmer nicht durchgeführt werden soll. Der Schutz der Gesundheit ihrer Aktionäre und Mitarbeiter sowie auch ihrer Dienstleister hat für die bet-at-home.com AG oberste Priorität.Die bet-at-home.com AG wird unter Berücksichtigung des künftigen Verlaufs der Corona-Infektionswelle schnellstmöglich über das weitere Vorgehen entscheiden.Neben der Festlegung eines neuen Termins für die Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung als Präsenzhauptversammlung wird auch geprüft werden, ob gegebenenfalls auch die Abhaltung einer so genannten "virtuellen" Hauptversammlung in Betracht kommt. In diesem Fall würde die Hauptversammlung zum Schutz vor Infektionen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden.Ziel der bet-at-home.com AG ist es, die ordentliche Hauptversammlung schnellstmöglich, sei es physisch oder virtuell, abhalten zu können, wobei aber keine Risiken für die Gesundheit der Teilnehmer und Dritte eingegangen werden sollen.Über bet-at-home:Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,2 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.12.2019 trugen 288 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.30.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 17934 770 Fax: +49 211 17934 757 E-Mail: ir@bet-at-home.com Internet: www.bet-at-home.ag ISIN: DE000A0DNAY5 WKN: A0DNAY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1010659Ende der Mitteilung DGAP News-Service1010659 30.03.2020