Gestoppte bzw. gedrehte Serien: World Excellent Products 0% auf 4,5, davor 8 Tage im Minus (-75% Verlust von 18 auf 4,5), EVN -1,54% auf 12,8, davor 4 Tage im Plus (13,84% Zuwachs von 11,42 auf 13), Kapsch TrafficCom 0% auf 17, davor 4 Tage im Plus (21,43% Zuwachs von 14 auf 17), Warimpex -5,04% auf 1,13, davor 4 Tage im Plus (17,82% Zuwachs von 1,01 auf 1,19). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Immofinanz (2 Plätze gutgemacht, von 12 auf 10); dazu, Lenzing (+2, von 15 auf 13), Österreichische Post (+1, von 2 auf 1), Mayr-Melnhof (-1, von 1 auf 2), CA Immo (+1, von 5 auf 4), S Immo (-1, von 4 auf 5), AT&S (-1, von 10 auf 11), VIG (-1, von 11 auf 12), RBI (-1, von 13 auf 14), Bawag (-1, von 14 auf 15).Beim Umsatz ytd-Ranking ergaben sich diese ...

