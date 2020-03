FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzsparte des Volkswagen-Konzerns hat drei Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und einem Gesamtvolumen von 2,15 Milliarden Euro begeben. Die Emission sorgte für ein großes Investoreninteresse in Höhe von mehr als fünf Milliarden Euro, wie die Volkswagen Financial Services AG mitteilte. Die Risikoaufschläge seien im Vergleich zu unseren letzten Emissionen aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden Verwerfungen an den Geld- und Kapitalmärkten jedoch gestiegen. Volkswagen Financial Services erwarte, dass Standard & Poor's diese Anleihen mit BBB+ und Moody's mit A3 bewerten.

March 30, 2020 12:43 ET (16:43 GMT)

