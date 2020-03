Von Mauro Orru

ROM (Dow Jones)--Der italienische Medienkonzern Mediaset hat sich nach eigenen Angaben vom Montag einen Anteil von 20,1 Prozent an der Prosiebensat.1 Media SE gesichert. In der vergangenen Woche hatte der Konzern, der von der Familie von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi gelenkt wird, mitgeteilt, dass seine Tochter Mediaset Espana Comunicacion SA einen Anteil von 4,25 Prozent und 4,38 Prozent der Stimmrechte an der deutschen Prosiebensat.1 erworben habe. Damit waren bereits die Stimmrechte des Mediaset-Konzerns bei Prosiebensat.1 auf 20,1 Prozent gestiegen.

March 30, 2020

