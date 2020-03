NEW YORK, March 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Rechtsbranche passt sich schnell an neue Arbeitsverfahren an, um sich an die sich entwickelnden COVID-19-Präventionsmaßnahmen zu halten und gleichzeitig weiter ihre Arbeit zu erledigen. Um diesen Prozess zu unterstützen, hat sich Epiq schnell gehandelt und eine sichere und rechtlich vertretbare Lösung für die Remoteprüfung von Dokumenten und das Projektmanagement geschaffen, die diesem Erfordernis gerecht wird.

Die Lösung für Remoteprüfungen von Epiq transformiert rechtliche Arbeitsabläufe, indem sie ein äußerst sicheres, skalierbares und flexibles Programm für Remoteprüfungen bietet. Das Programm, das seit dem 20. März weltweit verfügbar ist, ermöglicht den Zugang zu jeder Plattform in den Bereichen eDiscovery, Vorfallsreaktion oder Vertragsprüfung. Die Lösung ermöglicht es Epiq, Prüferteams an verschiedenen Standorten schnell und flexibel zu vergrößern, um auf die Erfordernisse der Kunden zu reagieren.

Mit Hilfe einer Reihe von Aufsichtsoptionen, einschließlich umfassender Berichtsmetriken, Vertraulichkeitsvereinbarungen und Schulungen, hat Epiq erfolgreich ein globales, digitales Team von Fachleuten für alle Prüfangelegenheiten geschaffen. Epiq hat Mitarbeiter, die zuvor an 15 Standorten in ganz Nordamerika tätig waren, innerhalb von sieben Tagen auf die Remoteplattform gebracht und verfügt über die Möglichkeit, anhand unserer Datenbank mit über 30.000 überprüften Prüfungsanwälten bei Bedarf schnell zu skalieren.

"Unser Team in Toronto arbeitete hart an der Umstellung auf dieses neue, sichere Umfeld für die Remotearbeit und hielt gleichzeitig einen kritischen Projekttermin ein", sagte Tiffany Arroyo, eDiscovery Review Manager bei Epiq. "Unser Kunde war dankbar, dass wir die Arbeit an seinem Projekt mit minimaler Unterbrechung fortsetzen konnten. Wir erhielten zudem ein sehr positives Feedback von unseren Anwaltsprüfern, die in diesem neuen Umfeld arbeiten."

Die Lösung wurde sorgfältig entwickelt, um durch die Verwendung der multifaktoriellen Authentifizierung und verifizierter HTTPS-Protokolle sicheres Remotearbeiten zu gewährleisten, und umfasst eine vollständige Palette von Sicherheitsmaßnahmen , die von einer Deaktivierung der Datenumleitung bis zur automatischen Datenbereinigung auf virtuellen Desktops reichen. Darüber hinaus sind die klar definierten und detaillierten Protokolle für das Prüfmanagement und die Aufsicht, für die Epiq bekannt ist, in die Lösung eingebettet, damit sichergestellt wird, dass die höchsten Qualitätsstandards und die höchste operative Effektivität erfüllt werden.

"Wir konzentrieren uns darauf, wertvolle Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden helfen, diese schwierigen Zeiten besser zu meistern", sagte Senior Vice President Thomas Tromiczak. "Unsere neue sichere Lösung für Remoteprüfungen ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie wir weiterhin innovativ sein und uns mit der Zeit weiterentwickeln möchten, um die Abläufe in der Rechtsbranche zu verändern."

Die Remotelösung wird den Kunden weiterhin zur Verfügung stehen und im Laufe der Zeit weiterentwickelt, um mehr Features, Funktionalität und Sicherheit zu bieten. Die Plattform für Remoteprüfungen von Epiq ist nicht mehr durch den Raum oder den Standort der Einrichtung begrenzt, sondern erreicht die Kunden überall und jederzeit.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie uns hier kontaktieren.



Über Epiq

Als ein weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen übernimmt Epiq große und zunehmend komplexe Aufgaben für Justiziare, Anwaltskanzleien und Geschäftsleute und bietet dabei Effizienz, Klarheit und Zuverlässigkeit. Kunden setzen auf Epiq, um die Verwaltung von Geschäftsprozessen, Sammelklagen und Gruppenklagen, Gerichtsberichterstattung, eDiscovery, behördlichen Vorschriften, Compliance, Umstrukturierungen und Konkursverfahren zu optimieren. Epiq sorgt mit einer Kombination aus Fachexperten und Technologie für hohe Effizienz und schafft damit Vertrauen bei hochkarätigen Kunden auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.epiqglobal.com.

