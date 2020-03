Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Der Augenoptikkonzern Essilorluxottica hat Paul du Saillant zum neuen Chef von Essilor ernannt. Er tritt die Nachfolge von Laurent Vacherot an, der in Ruhestand geht. Du Saillant trete das Amt mit sofortiger Wirkung an und werde auch Co-CEO-Befugnisse von Vacherot übernehmen, teilte der Konzern, der aus der Fusion des französischen Linsenherstellers Essilor mit dem italienischen Brillenproduzenten Luxottica entstanden ist, mit.

Der Board habe zudem entschieden, die Hauptversammlung wegen der Coronavirus-Pandemie vom 15. Mai auf den 25. Juni zu verschieben. Abhängig von der Entwicklung der Lage werde darüber entschieden, ob der Dividendenvorschlag bestätigt, reduziert oder ganz gestrichen werde. Als Dividende will der Konzern 2,23 Euro je Aktie zahlen nach 2,04 Euro im Vorjahr.

March 30, 2020

