Die Wirtschaftsweisen rechnen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie mit dem schwersten Konjunktureinbruch in Deutschland seit der Finanzkrise 2009. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um 2,8 Prozent fallen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Basisszenario des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...