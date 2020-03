Kostenlose Technologien und Unterrichtseinheiten für Fernunterricht während des Ausbruchs von COVID-19

Esri, der globale Marktführer im Bereich Location Intelligence, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen kostenlosen Zugang zu seiner Plattform ArcGIS und dem dazugehörigen Lernmaterial anbieten wird. Mit der Website Learn.ArcGIS.com sollen Studierende an Colleges und Hochschulen unterstützt werden, die aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 keinen Zugang zu den Computerräumen ihrer Institute mehr haben.

Die Studierenden erhalten Zugang zu ArcGIS Online und zu über 20 Apps wie ArcGIS Pro sowie einem Archiv mit Unterrichtseinheiten, mit denen sie weiter lernen und ihre Kurse abschließen können. Der Zugang ist weltweit für Studierende ab 18 verfügbar.

Learn ArcGIS fördert das Praxislernen mit angeleiteten Unterrichtseinheiten auf der Grundlage realer Probleme in Branchen wie Stadtplanung und Katastrophenschutz; neue Unterrichtseinheiten zum Gesundheitswesen sind gerade dazugekommen. In den Unterrichtseinheiten geht es um Themen auf Anfänger- und Fortgeschrittenenniveau. Sie sind in sieben Sprachen verfügbar.

"Wir sind überzeugt davon, dass Bildung Chancen für Menschen jeder Altersstufe eröffnet. Sie schafft Gemeinschaft, und unser Wissen wird vergrößert so können wir eine bessere Welt aufbauen", sagte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. "Dies ist gerade jetzt angesichts dieser globalen Krise besonders wichtig. Wir betrachten es als Teil unserer Aufgabe, Technologien in diesen schwierigen Zeiten kostenlos zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass Studierende und Unterrichtende beim Übergang zum Fernunterricht unterstützt werden."

Studierende, die sich zwischen 1. März und 30. Juni registrieren, haben bis zum 31. August 2020 Zugang. Um sich für eine Mitgliedschaft bei Learn ArcGIS anzumelden, besuchen Sie bitte learn.arcgis.com/en/become-a-member/.

