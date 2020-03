NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Eckzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro bekräftigt. Der Kochboxenlieferant habe erneut eine beeindruckende Geschäftsentwicklung hinter sich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Durchdringungsrate der Haushalte lasse zudem noch viel Aufwärtspotenzial für das Unternehmen erwarten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 18:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / 18:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

