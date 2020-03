Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 30 mars/March 2020) The common shares of Columbia Care Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Columbia Care is one of the largest and most experienced cultivators, manufacturers and providers of medical and adult use cannabis products and related services with licenses in 19 jurisdictions in the US and the EU. Columbia Care has completed more than 1.6 million sales transactions since inception and working in collaboration with renowned and innovative teaching hospitals and medical centers globally, continues to be a patient-centered health and wellness company setting the standard for compassion, professionalism, quality, care and innovation in the rapidly expanding cannabis industry.

L'inscription à la cote du CSE des actions ordinaires de Columbia Care Inc. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Columbia Care est l'un des cultivateurs, fabricants et fournisseurs les plus importants et les plus expérimentés de produits à base de cannabis à usage médical et pour adultes et de services connexes avec des licences dans 19 juridictions aux États-Unis et dans l'UE. Columbia Care a réalisé plus de 1,6 million de transactions de vente depuis sa création et, en collaboration avec des hôpitaux universitaires et des centres médicaux renommés et innovants dans le monde entier, continue d'être une entreprise de santé et de bien-être centrée sur le patient qui établit les normes de compassion, de professionnalisme, de qualité, de soins et l'innovation dans l'industrie du cannabis en pleine expansion.

Issuer/Émetteur: Columbia Care Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CCHW Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 216 537 031 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 33 233 048 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 197309 10 7 ISIN: CA 197309 10 7 9 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 31 mars/March 2020 Other Exchanges/Autres marches: Aequitas Neo Exchange Fiscal Year end/Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for CCHW. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com