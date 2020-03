Berlin (ots) - Die SPD-Spitze stellt sich gegen den besonders von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forcierten Vorschlag zum Tracking individueller Mobilfunkdaten zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Vorschlag Spahns würde "gar nicht helfen gegen die Ausbreitung des Virus", sagte Parteichefin Saskia Esken dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel (Dienstag). "Weil die Funkzellen viel zu groß sind, wären die Ergebnisse zu ungenau", warnte die SPD-Politikerin. Niemandem sei damit gedient, wenn in einer Großstadt auf dem Smartphone die Nachricht aufblinke, dass sich im Umkreis von 500 Metern eine Corona-Infizierte Person befinden. "Das schürt nur Panik, dämmt aber die Infektionsgefahr nicht ein. Das war einfach nur ein untauglicher Vorschlag", sagte Esken.Offen zeigte sich die Parteivorsitzende für den Einsatz von Trackingverfahren auf freiwilliger Basis, wie er als Alternative auch in der Bundesregierung geplant wird. "Es gibt durchaus taugliche Vorschläge, deren Einsatz zum einen freiwillig wäre und die zum anderen durch den Einsatz der richtigen Technik Datenschutz und Privatheit bewahren. So einer Lösung würden wir uns nicht verschließen", erklärte sie. Eine Option ist zum Beispiel, dass auf freiwilliger Basis mit einer App Kontakte erfasst werden, um bei einer möglichen Corona-Infektion diese schneller ausfindig machen und informieren zu können. Ziel ist, dass Quarantänemaßnahmen zum Brechen der Infektionsketten frühzeitiger greifen.https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-chefin-ueber-handy-tracking-in-der-coronakrise-schuert-nur-panik-daemmt-aber-die-infektionsgefahr-nicht-ein/25695544.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4560531