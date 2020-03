von Stephan Bauer, Euro am SonntagEs ist die übliche Variante einer Pressekonferenz zu Corona-Zeiten, sie findet telefonisch statt. Bechtle-Chef Thomas Olemotz berichtet über ein starkes Jahr 2019, vom zweitgrößten Umsatzwachstum in der Unternehmensgeschichte mit 24 Prozent und einem ebenso hohen Plus beim Vorsteuergewinn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...