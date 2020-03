Die Anleger an den Märkten zeigen sich weiter stark verunsichert. Die US-Notenbank lotet alle Optionen aus, um den Marktverwerfungen entgegen zu treten. Auch den Kauf von Aktien?? Fed mit unbegrenzten Anleihekäufen? Auch Aktienkäufe halten Experten für denkbar? Wie wahrscheinlich ist ein Fed-Einstieg in den ETF-Markt?Die US-Notenbank will mit unbegrenzten Anleihekäufen aktiv werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie abzumildern. Sowohl ...

