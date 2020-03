Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 17 KR



Luzern (pta002/31.03.2020/06:00) - Corona Pandemie - Wichtiger Hinweis zur ordentlichen Generalversammlung



Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Situation in der Schweiz als "ausserordentliche Lage" eingestuft und die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung weiter verschärft. Gemäss COVID-19-Verordnung 2 und Änderung vom 16. März 2020 ist es verboten, öffentliche oder private Veranstaltungen, somit auch Generalversammlungen von Unternehmen, durchzuführen. Dieses Verbot gilt vorerst bis zum 19. April 2020.



Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG behält sich, gestützt auf Art. 6a Abs. 1 der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung / Stand 16. März 2020), vor, die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen. Falls das vorerwähnte Versammlungsverbot zum Zeitpunkt der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 noch in Kraft sein sollte, dann würde gelten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der ordentlichen Generalversammlung ihre Rechte ausschliesslich indirekt ausüben können. Dazu wäre für die Abstimmungen der schriftliche Weg, die elektronische Form oder die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Herrn Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See möglich. Sollte diese Form der Generalversammlung notwendig sein, würden die Aktionäre mit der Einladung über die detaillierte Vorgehensweise für die Abstimmungen orientiert werden.



Neuer Leiter Finanzen



Herr Christian Conzett, der auf eine langjährige Tätigkeit im Bereich Geldhandel, Treasury und BackOffice bei Grossbanken und einer international tätigen Privatbank zurückblickt, hat bei Swiss Estates AG die Funktion des Leiters Finanzen übernommen. Er folgt in dieser Funktion auf Herrn Joachim Schneebeli, der die Unternehmensgruppe verlassen hat.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP



Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.



Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Frankfurt im Quotation Board (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).



Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.



