Medienmitteilung 31. März 2020

bfw liegenschaften ag - Daniel Nipkow zur Zuwahl in den Verwaltungsrat als Vertreter der Namenaktien Kategorie A nominiert

bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) gibt bekannt, dass die Hauptaktionärin BFW Holding AG zur Wahl in den Verwaltungsrat und als Vertreter der Namenaktien Kategorie A Herrn Daniel Nipkow vorgeschlagen hat und dieser durch den Verwaltungsrat für die entsprechende Wahl an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2020 nominiert wurde.

Daniel Nipkow (Jahrgang 1954, Schweizer) ist ein langjähriger Brancheninsider und profunder Kenner des Schweizerischen Immobilienmarktes. Seine Kerntätigkeit ist die Immobilienprojektentwicklung und -realisierung samt dazugehörendem Handel. Mit seiner breit abgestützten Erfahrung unterstützt Daniel Nipkow professionelle Bauherren und Investoren, Private und Erbengemeinschaften in allen Belangen des Bauens, Vermarktens, der Bewirtschaftung, Finanzierung und Vermittlung ihrer Interessen. Nach verschiedenen Tätigkeiten in leitender Position bei schweizerischen Unternehmen in der Immobilienbranche (Projektentwicklung und -promotion, Generalunternehmung, Bewirtschaftung) und international tätigen Konzernen der Baunebenbranche (Installations- und Servicegeschäft) ist er heute Inhaber und Verwaltungsrat der d4n AG, Geschäftsführer und Verwaltungsrat der NIPKOW.EXPERT AG, Teilhaber und Präsident des Verwaltungsrats der Delphyn Immobilien AG, Teilhaber und Mitglied des Verwaltungsrats der Kurwohnen AG und Delegierter des Verwaltungsrats der Roprop AG. Daniel Nipkow ist Dipl. Architekt ETH SIA KUB OLY.

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.