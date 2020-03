Lindt & Sprüngli - Update zu COVID-19

Medienmitteilung | Kilchberg, 31. März 2020

COVID-19-Massnahmen

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie hat Lindt & Sprüngli die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeitenden, Konsumenten, Geschäftspartner und Lieferanten getroffen. Das Unternehmen beobachtet die Lage und die Vorgaben der örtlichen Behörden in allen Ländern im Detail.

Auswirkungen von COVID-19 und Anpassung des Ausblicks

Lindt & Sprüngli verzeichnete einen guten Start ins Geschäftsjahr mit Marktanteilsgewinnen in allen strategisch wichtigen Märkten. Seit Anfang März wird das Geschäft von Lindt & Sprüngli jedoch durch die von der Ausbreitung von COVID-19 verursachte Gesundheits- und Wirtschaftskrise sowie die starken Einschränkungen zur Begrenzung der Pandemie in vielen wichtigen Märkten beeinträchtigt. Von den Auswirkungen sind vorwiegend der Bereich Travel Retail, das eigene Ladennetzwerk, das Geschäft mit Gastronomieprodukten sowie der Detailhandel in bestimmten Märkten betroffen. E-Commerce, Heimlieferung und Abholservices in einigen Läden gewinnen hingegen an Bedeutung. Da das Ausmass und die Dauer der Pandemie noch ungewiss sind, ist der Finanzausblick 2020 nicht mehr gültig. Lindt & Sprüngli wird die Ausbreitung von COVID-19 weiter beobachten.

Mittel- bis langfristige Wachstumsziele unverändert und Dividende bestätigt

Auch für die kommenden Jahre bestätigt Lindt & Sprüngli das bestehende mittel- bis langfristige organische Umsatzwachstumsziel von 5-7 % p.a. verbunden mit einer kontinuierlichen Verbesserung der operativen Marge von 20-40 Basispunkten p.a. Mit dieser Zielsetzung wird Lindt & Sprüngli nach wie vor in allen Märkten überdurchschnittlich schnell wachsen.

Aufgrund der starken Ergebnisse im Geschäftsjahr 2019, der soliden Bilanz mit einer hohen Eigenkapitalquote und einer hohen Liquidität bestätigt der Verwaltungsrat den Vorschlag für die Ausschüttung einer Dividende, einschliesslich einer Jubiläums-Sonderdividende (d.h. CHF 1750 pro Namensaktie, CHF 175 pro Partizipationsschein) an der Generalversammlung am 24. April 2020.

Lindt & Sprüngli bleibt stark

Dank einer soliden Basis, eines starken Geschäftsmodells, stabiler Finanzen und des hohen Mitarbeiterengagements ist Lindt & Sprüngli zuversichtlich, den aktuellen Wirtschaftsabschwung meistern und nach der Erholung wieder starke Ergebnisse erzielen zu können. Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitenden, Konsumenten, Geschäftspartnern und Lieferanten hat weiterhin höchste Priorität. Gleichzeitig setzt Lindt & Sprüngli alles daran, die Stärken des Unternehmens zu erhalten und entschiedene Massnahmen zur Minderung der finanziellen Auswirkungen von COVID-19 zu treffen.

Nächste Publikation: Halbjahresergebnisse 2020 am Dienstag, 21. Juli, 7:00 Uhr

Über Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli feiert 2020 das grosse 175-Jahr-Jubiläum. Das Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist mittlerweile weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 28 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14'600 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2019 einen Umsatz von CHF 4,51 Mrd.

