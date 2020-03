Das Portfoliomanagement um Jan Ehrhardt hatte den Mischfonds frühzeitig defensiv ausgerichtet und aktienseitig abgesichert.Der DJE - Zins & Dividende (ISIN: LU0553164731) ist das milliardenschwere Schlachtschiff des in Pullach ansässigen Vermögenverwalters. Der rund neun Jahre alte Mischfonds muss aktuell durch die erste größere Krise gesteuert werden. "Dank dem frühzeitigen flexiblen Handeln und der defensiven Positionierung gelang es dem Fondsmanagement des DJE - Zins & Dividende bislang, das Minus einigermaßen in Grenzen zu halten", äußern sich die DJE-Börsenexperten in einer Stellungnahme zu ihrem Fonds.

