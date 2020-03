Belimo Holding AG: Generalversammlung genehmigt alle AnträgeEQS Group-Ad-hoc: Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Belimo Holding AG: Generalversammlung genehmigt alle Anträge31.03.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 31. März 2020, 07:00 Uhr MEZMedienmitteilung der Belimo-GruppeBELIMO Holding AG: Generalversammlung genehmigt alle AnträgeDie Generalversammlung vom 30. März 2020 fand am Hauptsitz der BELIMO Holding AG in Hinwil (Schweiz) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre statt. Dies hatte der Verwaltungsrat gestützt auf die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) zum Schutz der Aktionäre im Vorfeld beschlossen.Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertrat an der diesjährigen Generalversammlung deshalb 86.91 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals.Die Aktionäre haben alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. Sie haben einer Dividendenausschüttung von CHF 150.00 pro Aktie zugestimmt. Die Dividendenzahlung wird am 3. April 2020 erfolgen.Der Vergütungsbericht 2019 mit den Vergütungen für das Geschäftsjahr 2019 wurde in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung angenommen. Die Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019. Die fixen Vergütungen des Verwaltungsrats und die fixen und variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 wurden genehmigt.Alle bisherigen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Die Aktionäre haben zudem der Wahl von Stefan Ranstrand als neues Mitglied des Verwaltungsrats zugestimmt. Patrick Burkhalter wurde als Verwaltungsratspräsident und Dr. Martin Zwyssig als Vizepräsident bestätigt. In den Vergütungsausschuss wählten die Aktionäre für die nächste Amtsdauer von einem Jahr Prof. Adrian Altenburger (Vorsitz) und Sandra Emme.Proxy Voting Services GmbH (Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach), Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich (Schweiz), wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und KPMG AG als Revisionsstelle ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von CHF 693 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar.Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 65 01Agenda Dividendenzahlung 3. April 2020 Publikation Halbjahresbericht 2020 3. August 2020 Publikation Umsatzzahlen 2020 21. Januar 2021 Publikation Geschäftsbericht 2020/ 8. März 2021 Medien- und Finanzanalystenkonferenz Generalversammlung 2021 29. März 2021Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=SOTNXSTWHO Dokumenttitel: BELIMO Holding AG: Generalversammlung genehmigt alle AnträgeEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Belimo Holding AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil Schweiz Telefon: +41 43 843 63 80 Fax: +41 43 843 62 41 E-Mail: ir@belimo.ch Internet: www.belimo.com ISIN: CH0001503199 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1010453Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1010453 31.03.2020 CET/CEST