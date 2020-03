WESTGRUND Aktiengesellschaft: Portfolio verringert, Ergebnisse verbessertDGAP-News: WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis WESTGRUND Aktiengesellschaft: Portfolio verringert, Ergebnisse verbessert31.03.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.WESTGRUND Aktiengesellschaft Abschluss für das Geschäftsjahr 2019 Portfolio verringert, Ergebnisse verbessert- Durchschnittsmieten um 3,3 Prozent auf 5,43 Euro/Quadratmeter/Monat verbessert- Umsatzerlöse um 2,5 Prozent auf 102,2 Millionen Euro gesteigert- FFO I um 2,6 Prozent auf 29,6 Millionen Euro gestärkt- EPRA NAV um 10,9 Prozent auf 922,3 Millionen Euro erhöht- LTV um 3,1 Prozentpunkte auf 31,1 Prozent gesenktBerlin, 31. März 2020: Die WESTGRUND Aktiengesellschaft hat 2019 ihre Wirtschaftlichkeit weiter verbessert. "Obwohl unser Wohnungsportfolio im letzten Jahr um rund vier Prozent kleiner geworden ist", so Maximilian Rienecker, Vorstand der WESTGRUND AG, "konnten wir alle wesentlichen wirtschaftlichen Kennzahlen weiter verbessern. Umsatzerlöse, FFO I und EPRA NAV nahmen weiter zu, der LTV wie geplant weiter ab. Die WESTGRUND als integraler Bestandteil der ADLER Real Estate AG trug damit auch 2019 wieder zu einem guten Ergebnis der Muttergesellschaft bei. "Operative Leistungsdaten verbessert 2019 hat die WESTGRUND AG die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter und Monat um 3,3 Prozent auf 5,43 Euro steigern können (Vorjahr: 5,26 Euro). Am Ende des Jahres waren zudem 95,4 Prozent der Bestandswohnungen vermietet, 2,0 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor (93,4 Prozent).Umsatzerlöse weiter gesteigert Anfang des Jahres 2019 hat die ADLER Real Estate AG praktisch ihr gesamtes "Non-core" Portfolio veräußert. Der Verkauf wurde zwar schon Ende 2018 vereinbart, Nutzen und Lasten gingen aber erst Anfang 2019 wirksam auf den Käufer über. Dadurch verringert sich der Gesamtbestand an Mieteinheiten um 4,0 Prozent auf 17.582 Einheiten. Wegen der operativen Verbesserungen konnten die Umsatzerlöse 2019 dennoch um 2,5 Prozent gesteigert werden.FFO I um 2,6 Prozent gestärkt Die WESTGRUND AG hat 2019 Funds from Operations I in Höhe von 29,6 Millionen Euro erzielt. Das waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr (28,9 Millionen Euro). Entsprechend nahm der FFO I/Aktie zu - von 0,36 Euro auf 0,37 Euro. Dieser Wert gilt sowohl auf verwässerter als auch auf unverwässerter Basis.Unternehmenswert (EPRA NAV) um 10,9 Prozent erhöht Der Net Asset Value nach Maßgabe der EPRA-Berechnung hat 2019 um 10,9 Prozent auf 922,3 Millionen Euro zugenommen. Hier schlägt sich vor allem der gestiegene Marktwert der Immobilien nieder. Je Aktie belief sich der EPRA NAV zum 31. Dezember 2019 auf 11,59 Euro (Vorjahr: 10,45 Euro je Aktie). Auch dieser Wert gilt sowohl auf verwässerter als auch auf unverwässerter Basis.Finanzierungsstruktur weiter gestärkt Die WESTGRUND AG hat 2019 ihre solide Finanzierungsstruktur weiter gestärkt. Das zeigt sich sowohl im Loan-to-Value (LTV), der 2019 mit 31,1 Prozent um 3,1 Prozentpunkte unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahres (34,2 Prozent) lag, als auch in der Eigenkapitalquote, die von 56,6 Prozent im Vorjahr auf 59,3 Prozent im Berichtsjahr zunahm.Der vollständige Jahresabschluss steht auf der Internetseite der WESTGRUND AG zur Verfügung. Da die WESTGRUND AG seit Juni 2015 mehrheitlich zur ADLER Real Estate AG gehört, gehen die hier veröffentlichten Zahlen auch in vollem Umfang in den ADLER Konzernabschluss ein, der am 31. März 2020 veröffentlicht wird.Kennzahlen2019 2018 Veränderung. in % Konzern-Gewinnund Verlustrechnung Gesamtleistung (Mio. EUR) 170,1 247,8 -31,3 - davon Umsatzerlöse (Mio. EUR) 102,2 99,7 2,5 - davon Marktbewertung Renditeimmobilien 67,9 148,0 -54,1 (Mio. EUR) Betriebsergebnis (Mio. EUR) 107,6 190,7 -43,6 EBT (Mio. EUR) 95,9 177,7 -46,0 Konzern-Jahresergebnis (Mio. EUR) 80,0 144,8 -44,8Funds from Operations I (Mio. EUR) 29,6 28,9 2,6 FFO I/Aktie (unverwässert) (EUR) 0,37 0,36 2,6Konzern-Bilanz (zum 31.12.) Aktiva Als Finanzinvestition gehaltene 1.331,1 1.243,9 7,0 Immobilien (Mio. EUR)Passiva Eigenkapital (Mio. EUR) 830,2 750,1 10,7 Eigenkapitalquote (%) 59,3 56,6 2,7 PP Langfristiges Fremdkapital (Mio. EUR) 499,6 534,4 -6,5 Bilanzsumme (Mio. EUR) 1.400,3 1.325,3 5,7EPRA NAV (Mio. Portfolio (als Finanzinvestition Veränd. gehaltene Immobilien zum 31.12.) absolut Zahl der Einheiten 17.582 18.331 -739 - davon Wohneinheiten 17.355 18.067 -712 - davon Gewerbeeinheiten 227 254 -27 Kontakt: Dr. Rolf-Dieter Grass E-Mail: info@westgrund.de Telefon: +49 30 39 80 18 160 Fax: +49 30 39 80 18 199Kontakt: Dr. Rolf-Dieter Grass Leiter Unternehmenskommunikation Tel: 0172 3862558 Mail: grass@westgrund.de31.03.2020 WESTGRUND Aktiengesellschaft Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland