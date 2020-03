The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2EJ08 OESTERREICH 20/51 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000A2EJZ6 OESTERREICH 20/23 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A254S41 SACHSEN-ANH.LS20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQZ34 HAMB.INV.FOE.IS 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQV2 DZ BANK CLN E.9892 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0X70 DZ BANK IS.A1313 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JTQ9 DEKA OPF MTN R.2100 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JTR7 DEKA OPF MTN R.2101 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JTS5 DEKA OPF MTN R.2102 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4YY7 LB.HESS.-THR. PF. 22 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013505542 SUEZ 20/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013505559 AIR LIQUIDE 20/25 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013505567 AIR LIQUIDE 20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US126650DK33 CVS HEALTH 20/40 BD00 BON USD NCA XFRA US126650DL16 CVS HEALTH 20/50 BD00 BON USD NCA XFRA US244199BH70 DEERE + CO 20/25 BD00 BON USD NCA XFRA US244199BJ37 DEERE + CO 20/30 BD00 BON USD NCA XFRA US244199BK00 DEERE + CO 20/50 BD00 BON USD NCA XFRA US6174468P76 MORGAN STANL 20/31 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US654106AH65 NIKE INC 20/25 BD00 BON USD NCA XFRA US654106AJ22 NIKE INC 20/27 BD00 BON USD NCA XFRA US654106AK94 NIKE INC 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US654106AL77 NIKE INC 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US654106AM50 NIKE INC 20/50 BD01 BON USD N