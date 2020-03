FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.019 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.397 EUR

PKE XFRA US70014A1043 PARK AEROSPAC.COR. DL-,10 0.090 EUR

FV02 XFRA ES0113307062 BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 0.116 EUR

X9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.003 EUR

S4WG XFRA DE000A0MYQ28 SIEM.QUAL.+ DIVID. EUROPA 0.478 EUR

