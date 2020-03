Mit Cytodyn schlich sich gestern ein bis dato eher unbekannter Wert in die Top 10 der meistgehandelten Werte in Stuttgart. Der Grund: In einer kleinen Studie an New Yorker Coronavirus-Patienten testete das BioTech-Unternehmen sein Medikament namens "Leronlimab". Von den insgesamt 7 Personen, die das Medikament bekamen, sollen zwei bereits kein Beatmungsgerät mehr benötigen, zwei weitere deutliche Fortschritte zeigen. Nicht nur Cytodyn selbst, auch die Anleger hoffen wohl auf die Wirksamkeit des ...

