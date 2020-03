FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat wegen der Coronavirus-Krise in der 13. Kalenderwoche nur 118.965 Passagiere abgefertigt. Wie die Betreibergesellschaft mitteilte, betrug der Rückgang in der Woche vom 23. bis zum 29. März somit 90,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Beim Frachtaufkommen zeigte sich ein Minus von 27,5 Prozent auf 33.147 Tonnen. Die Flugbewegungen brachen um 80,8 Prozent auf 1.836 ein. Teilbereiche der Terminalanlagen in Terminals 1 und 2 seien temporär außer Betrieb, die Rückholflüge laufen laut Fraport weiter.

March 31, 2020

