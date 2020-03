Die Wertschätzung für den Anteilsschein der Sumitomo Mitsui Financial Group hat sich an der Börse heute kaum geändert. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 23,00 Euro. Der Kurs der Aktie der Sumitomo Mitsui Financial Group zeigt sich gegenwärtig kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages.

Den vollständigen Artikel lesen ...