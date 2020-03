Das kann man nachvollziehen, am besten an Dräger, die fast ein Monopol als Lieferant erreichen. Das ist wunderbar aber nicht dauerhaft. Selbst eine Umsatzverdoppelung für bestimmte Produkte führt natürlich zu einem deutlich verbesserten Ergebnis von Dräger, aber die bisherigen Kursgewinne reichen aus. Wir warten auf den günstigsten Ausstieg.



