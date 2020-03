Die im deutschen Nebenwertesegment SDAX beheimatete Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [WKN: 565970] gehört mit über 800 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Als einer der Highflyer der letzten Jahre, der Anleger mit großen unternehmerischen Erfolgen und rasanten Kurssteigerungen verwöhnte, konnte sich auch EZAG dem durch die Corona-Panik ausgelösten Kursmassaker an den Börsen nicht entziehen. Was aber nicht bedeutet, dass es in dem Unternehmen nicht rund laufen würde. Ganz im Gegenteil, es gibt ...

