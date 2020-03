LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal wird wegen der Corona-Pandemie weitere Einschnitte vornehmen. Es würden Maßnahmen getroffen, um Liquidität im Haus zuhalten, teilte der Konzern am Dienstag in Luxemburg mit. Zudem sollen auch die Kosten gesenkt und die Produktion weiter reduziert werden. ArcelorMittal prüfe an seinen Standorten auch die angebotene Unterstützung von staatlicher Seite.



Der Konzern sieht sich aber angesichts rekordtiefer Schulden und einer guten Bilanzstruktur mit einer guten finanziellen Basis ausgestattet für alle Marktbedingungen.



Die ursprünglich für den 5. Mai geplante Hauptversammlung verschiebt der Konzern. Noch steht kein neuer Termin fest./stk/jha/

