FCR Immobilien AG übernimmt auch in Corona-Krise Verantwortung und ist weiterhin sehr robust aufgestellt

31.03.2020 / 08:30

FCR Immobilien AG übernimmt auch in Corona-Krise Verantwortung und ist weiterhin sehr robust aufgestellt- FCR mit sehr robustem Geschäftsmodell auch in unruhigen Zeiten- Ausrichtung auf Handelsimmobilien in Deutschland mit Lebensmittelmärkten bewährt sich- Schnelle Maßnahmen spiegeln hohe Verantwortung gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern wider- Individuelle Lösungen mit betroffenen Mietern bereits vereinbart- Hohe Liquidität von über 10 Mio. EuroMünchen, 31.03.2020: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) ist als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf deutsche Handelsimmobilien, bevorzugt mit einem Lebensmittelmarkt als Ankermieter, auch in der aktuellen schweren Corona-Krise weiterhin sehr solide aufgestellt und damit auch für kommende Herausforderungen bestens gerüstet. FCR hat bereits zu Anfang der Krise schnell notwendige Maßnahmen umgesetzt und nimmt damit ihre Verantwortung gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern in besonderem Maße wahr.Das Immobilienportfolio der FCR besteht aus einem hohen Anteil von Mietern, die von der derzeit schwierigen Marktlage nicht betroffen sind. Hierzu gehören insbesondere Unternehmen, die Waren für den täglichen Bedarf anbieten und damit ihre Umsätze durch die aktuell erhöhte Nachfrage steigern konnten. Mit Mietern, die von einer Schließung betroffen sind, wurden größtenteils schon partnerschaftliche, individuelle Vereinbarungen fixiert.Die FCR Immobilien AG hat im Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen Zahlen sehr gute Ergebnisse erzielt. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 282 % auf 10,7 Mio. Euro, der Immobilienbestand konnte zum Jahresende 2019 auf rd. 294 Mio. Euro ausgeweitet werden. Hierbei wurden sämtliche Objekte durch externe Gutachten bewertet. Das Eigenkapital der FCR Immobilien AG belief sich zum Jahresende 2019 auf 85,5 Mio. Euro, was einer Eigenkapitalquote von rd. 26 % entspricht. Basis der guten Geschäftsentwicklung ist der günstige Einkauf der Immobilien, das aktive Asset Management mit dem Bestand, wodurch Werte generiert werden sowie der Verkauf optimierter Objekte. Durch diese Aufstellung verbindet die FCR Immobilien AG stabile Mieteinnahmen mit attraktiven Renditen aus der Immobilienentwicklung.Die FCR verfügt aktuell über eine hohe Liquidität von über 10 Mio. Euro und hat somit auch hier für das laufende, sicherlich herausfordernde Geschäftsjahr eine sehr gute Ausgangsposition.In diesem Zuge plant die FCR auch für 2020, trotz der gesamtwirtschaftlich bestehenden Unsicherheiten durch das Coronavirus, an die positive Entwicklung der vergangenen Jahre anzuknüpfen und das Immobilienportfolio auszuweiten, bei einer weiteren Steigerung der Ergebnisse.Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Die Corona-Krise stellt für die gesamte Gesellschaft und alle Unternehmen eine große Herausforderung dar. Nur mit offener Kommunikation und klaren, partnerschaftlichen Entscheidungen kann diese gemeinsam erfolgreich bewältigt werden. Die FCR hat sich auf Basis ihrer sehr guten Geschäftsentwicklung und langfristigen Geschäftsbeziehungen hier frühzeitig gut aufgestellt, um auch weiter erfolgreich zu sein."Über die FCR Immobilien AGDie dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien 