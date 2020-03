Mit starken Vorgaben von der Wall Street im Rücken geht es für den DAX am Dienstagmorgen in Richtung 10.000 Punkte. In New York schlossen die Börsen zum Wochenauftakt höher und sicherten sich den vierten Anstieg in fünf Handelstagen. In Asien tendierten die Börsen nach überraschend starken Wirtschaftsdaten aus China ebenfalls überwiegend fester, allein in Tokio wollte der Funke der Begeisterung nicht überspringen und der Nikkei verlor 0,9 Prozent an Boden. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...