ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie von Swiss Re von "Sell" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 88,50 auf 90 Franken angehoben. Im Papier des Rückversicherers seien die Risiken mittlerweile im übertriebenen Maß eingepreist, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Kaufempfehlung basiere auch auf der attraktiven und widerstandsfähigen Dividende./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



CH0126881561

SWISS RE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de