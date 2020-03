Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) - Raymond James' europäische Investmentbank hat Allan Bertie als Co-Head des European Investment Banking an Bord geholt. Bertie wird gemeinsam mit dem derzeitigen Head of European Investment Banking und Chief Operating Officer (COO) Steve Hufford die wachsende European Investment Banking-Abteilung leiten.Bertie bringt drei Jahrzehnte Investmentbanking- und Markterfahrung mit. Er kommt von Jeffries International, wo er Geschäftsführer der Londoner M&A Group war. Vor dieser Tätigkeit gründete er ein unabhängiges Beratungsunternehmen und arbeitete zuvor als Senior Managing Director des Teams Industrials, Communications and Sponsors (ICS) von Macquarie Capital. Bertie war außerdem bei GCA Savvian, Dresdner Kleinwort, Bridgewell Limited, Credit Suisse First Boston und Schroders tätig. Darüber hinaus ist er Mitglied des Campaign Leadership Board der Universität Glasgow, das derzeit mit einer privaten Finanzierungskampagne zugunsten der Universität betraut ist.Bertie wird seine umfassende Managementerfahrung und sein Wissen bei Raymond James einbringen, um das aus rund 75 Mitarbeitern bestehende Team der Investmentbank in Europa weiter auszubauen. Zusammen mit Steve Hufford wird er die strategische Vision des Unternehmens in Europa vorantreiben, um Kunden eine qualifizierte globale Lösung zu bieten.Das Team der European Investment Bank von Raymond James war seit Jahresbeginn an rund einem Dutzend Transaktionen mit einem Volumen von insgesamt rund 3 Mrd. US-Dollar beteiligt."Allan ist ein sehr erfahrener und talentierter Banker, und wir freuen uns darauf, von seinem fundierten Fachwissen zu profitieren", sagt Jim Bunn, Präsident des Global Equities and Investment Banking. "Seit dem Start unserer europäischen Aktivitäten im Jahr 2016 sind wir deutlich gewachsen. Allans Ernennung öffnet ein neues, spannendes Kapitel und festigt unsere Position und bringt uns in eine aussichtsreiche Position für die weitere europäische Expansion.""Ich freue mich sehr, Allan als Co-Head in unserem bereits beachtlich aufgestellten Team an Senior-Bankern willkommen zu heißen", sagt Steve Hufford, Chief Operating Officer der Investmentbank und Leiter des europäischen Teams. "Wir haben unseren Personalbestand in London und Frankfurt weiter ausgebaut, und als hervorragender Investmentbanker schließt sich Allan in einer aufregenden Zeit an, in der wir unsere Praxiserfahrung noch weiter ausbauen wollen.""Ich bin begeistert, mich dem kompetenten und hoch angesehenen Team von Raymond James anzuschließen", sagt Bertie. "Als stellvertretender Leiter werde ich mich dafür einsetzen, die ausgezeichnete Arbeit von Steve Hufford und meinen neuen Kollegen zu festigen, zu vertiefen und zu erweitern."Über Raymond James European Investment BankingRaymond James European Investment Banking berät mittelständische Unternehmen, Konzerne und Private Equity-Firmen bei internationalen Transaktionen. Dazu gehört die Beratung bei Mergers & Acquisitions, Finanzierung, Restrukturierung und Secondaries. Sie vertreten ausschließlich die Interessen ihrer Mandanten in allen Phasen des Transaktionsprozesses - von der Festlegung der strategischen Ziele über die Verhandlung der finanziellen Rahmenbedingungen bis hin zum Abschluss des Deals. Raymond James verfügt über engagierte Teams, die sich auf die folgenden Bereiche konzentrieren: Industrie, Technologie & Dienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Verbraucher & Einzelhandel. Innerhalb der Gruppe ist das Münchner und Frankfurter Beratungsteam Teil des Unternehmensbereichs Investment Banking. Mit mehr als 350 M&A-Beratern ist Raymond James Investment Banking bereits Marktführer in den USA und wurde 2016 zur "Investment Banking Firm of the Year" (The M&A Advisor) und zur "USA Middle Market M&A Investment Bank of the Year" (Global M&A Network) gewählt. Raymond James & Associates, Inc., Mitglied des New York Stock Exchange. Mehr zu diesen Auszeichnungen finden Sie unter raymondjames.com/corporations-and-institutions/accolades.Über Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) ist ein führendes diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatkundengruppen, Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Banken und andere Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen anbietet. Das Unternehmen verfügt über rund 8.100 Finanzberater in den Vereinigten Staaten, Kanada und Übersee. Die gesamten Kundenvermögen betragen 855 Milliarden Dollar. Seit 1983 börsennotiert, ist das Unternehmen an der New Yorker Börse unter dem Symbol RJF notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.raymondjames.com (http://www.raymondjames.com). Raymond James & Associates, Inc., Mitglied der New York Stock Exchange/SIPC.Pressekontakt:Raymond James Financial: Jana Fuller 727.567.2824H+K Strategies: Maximilian Engel +49 69 97362 33Original-Content von: Raymond James, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143207/4560602