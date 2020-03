FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU von 242 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen der drastischen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Flugzeugbranche sei es zu früh für einen Einstieg in die Papiere des Triebwerkbauers, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen, hält weiteres Ungemach aber nach dem massiven Kurssturz für eingepreist. Sollten Pleiten bei Fluggesellschaften ausbleiben, könne sich perspektivisch eine attraktive Einsteigsgelegenheit ergeben./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 06:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 07:06 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

