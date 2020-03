LUXEMBURG (dpa-AFX) - Auch der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) bekommt die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu spüren und streicht seine Prognose für das laufende Jahr. Bis Mitte März habe sich das Geschäft wie erwartet entwickelt, danach aber habe sich in den meisten Ländern die Nachfrage bedeutend verschlechtert, teilt der auf Schwellenländer ausgerichtete Onlinehändler am Dienstag in Luxemburg mit. 2020 rechnet das Management jetzt mit einem Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis, will aber erst konkrete neue Ziele nennen, wenn die Lage etwas klarer wird. In Argentinien und den Philippinen musste GFG vorübergehend Standorte schließen.



Die für den 22. Mai in Luxemburg geplante Hauptversammlung verschiebt das Unternehmen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. An der Global Fashion Group hält unter anderem die deutsche Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet Anteile./men/stk

