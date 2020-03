Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die massiv angelaufene Anleihe-Kaufwelle der EZB wird auch in dieser Woche das Marktgeschehen dominieren, so die Analysten der DekaBank.Die EZB dürfte in dieser und den kommenden Wochen mit Käufen in Höhe von jeweils etwa 30 Mrd. EUR am Markt aktiv werden, was das Angebot deutlich übersteigen werde. In diesem Umfeld könnten sich zumindest die Zinsdifferenzen von bonitätsstarken Unternehmensanleihen, Covered Bonds und Anleihen der deutschen Bundesländer im Vergleich zu Bundesanleihen verringern. Auch Staatsanleihen in der Peripherie sähen die Analysten der DekaBank positiv. Die Primärmarktaktivität bei Staatsanleihen aus der Eurozone werde in dieser Woche bei hohen 25 Mrd. EUR liegen, wobei dem etwa 20 Mrd. EUR an Fälligkeiten gegenüberstünden. Da ab der übernächsten Woche die Nettoemissionen tief ins Minus abtauchen würden, sollte die Platzierung der Anleihen kein Problem darstellen. (Ausgabe vom 30.03.2020) (31.03.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...