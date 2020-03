Der Euro ist am Dienstag in der Früh unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,0996 Dollar, am Vorabend war er gegen 22.00 Uhr in New York mit 1,1045 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Montagnachmittag mit 1,1034 Dollar festgelegt.Trotz der leichten Kursverluste des Euro sehen die Analysten der Helaba aktuell grundsätzlich ...

