Champignon Brands Inc.: Champignon ernennt einen an der University of Toronto tätigen klinischen Berater und Pharmakognosist in den SonderberatungsausschussDGAP-News: Champignon Brands Inc. / Schlagwort(e): Personalie Champignon Brands Inc.: Champignon ernennt einen an der University of Toronto tätigen klinischen Berater und Pharmakognosist in den Sonderberatungsausschuss31.03.2020 / 09:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Champignon ernennt einen an der University of Toronto tätigen klinischen Berater und Pharmakognosist in den SonderberatungsausschussVANCOUVER, British Columbia, 31. März 2020 - Champignon Brands Inc. ("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF), ein Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften, das sich auf die Anwendung neuartiger und natürlicher Behandlungsprotokolle zur Behandlung eines breiten Spektrums von Störungen und Mangelerscheinungen mit Schwerpunkt auf psychedelischer Medizin konzentriert, setzt die Erweiterung seines Sonderberatungsausschusses durch Hinzunahme von Schlüsselpersonen mit Erfahrung in stark regulierten Branchen fort, die auf ein schnelles Wachstum vorbereitet sind. In diesem Sinne gibt das Unternehmen die Ernennung von Herrn Jay Khetia in seinen Ausschuss bekannt. Herr Khetia wird die Integration von Champignons neuartigen und natürlichen Behandlungsprotokollen in ihr bestehendes CPG-Portfolio (Consumer Packaged Goods, abgepackte Verbrauchsgüter) unterstützen.Champignons Sonderberatungsausschuss setzt die Bewertung potenzieller positiver Auswirkungen ihrer neuartigen und natürlichen Behandlungsprotokolle und laufenden präklinischen Studien auf Personen fort, die an Indikationen wie Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), traumatischen Hirnverletzungen (TBI) und Zwangsstörungen Zwangsstörung (OCD) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen leiden.Herr Khetia ist der festen Überzeugung, dass alternative Gesundheitsinnovationen das Potenzial besitzen, Patienten für verschiedene chronische Krankheiten einschließlich PTBS, Depressionen und Angstzustände zu therapieren, was eine starke Synergie mit Champignons Zielsetzungen erzeugt.Herr Khetia besitzt derzeit seine Apothekenlizenz für Kanada, Australien und England. Er ist ein Absolvent der Fakultät für Pharmazie der University of Brighton. Er schloss das Pharmaziestudium mit Auszeichnung ab und spezialisierte sich auf Pharmakognosie, das Studium von Heilpflanzen. Herr Khetia ist auch Gründer der AltMed Capital Corp., einem führenden Betreiber von Psychedelika-Kliniken, IP-Aggregatoren und Lösungsanbietern. Er ist zurzeit ein klinischer Berater an der Leslie Dan Fakultät für Pharmazie an der University of Toronto.Gareth Birdsall, CEO von Champignon, erklärte: "Wir freuen uns, Jay im Sonderberatungsausschuss von Champignon zu begrüßen, wo er als zentraler Berater für unser Bestreben fungieren wird, auf Präzisionsmedizin ausgerichtete Formulierungen und Verabreichungssysteme zu entwickeln und einzusetzen."Über Champignon Brands Inc.Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF) ist ein forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die die Formulierung einer Reihe von Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige Verabreichungsplattformen für die Ernährungs-, Wellness und Alternativmedizinbranche spezialisiert hat. Über seine vertikal integrierte Produktpalette für alternative Medizin verfolgt Champignon die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung, wodurch die gesundheitlichen Ergebnisse verbessert werden können wie z, B. bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami ("U of M") führt das Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens: www.ChampignonBrands.comIm Namen des Board of DirectorsW. Gareth Birdsall CEO & Director Tel.: +1 (778) 809-6664 E-Mail: info@champignonbrands.comFür Anfragen von InvestorenTyler Troup Circadian Group E-Mail: SHRM@champignonbrands.comFür Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:Remy Scalabrini, Maricom Inc. E-Mail: rs@maricom.ca Tel.: (888) 585-MARIFür UnternehmenskommunikationNetworkWire (NW) New York, New York www.NetworkNewsWire.com Tel.: +1 (212) 418-1217 Office Editor@NetworkWire.com