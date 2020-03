Die Coronakrise und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie belasten die Wirtschaft schwer. Unternehmen aller Branchen und Größen sind betroffen - manche mehr, manche weniger. Die Krise bietet aber auch Chancen, etwa hinsichtlich Innovationen und Fortschritten bei der Digitalisierung. Das wollen Wirecard, SAP und weitere prominente Unternehmen jetzt mit einer neuen Plattform fördern. Gemeinsam mit Futur/io hat der Zahlungsabwickler die Plattform "Innovation for Now" gegründet, an der SAP und weitere ...

