CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft plant Kurzarbeit für die deutsche Konzernmutter infolge der COVID-19-PandemieDGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Sonstiges CO.DON AG: co.don Aktiengesellschaft plant Kurzarbeit für die deutsche Konzernmutter infolge der COVID-19-Pandemie31.03.2020 / 09:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)co.don Aktiengesellschaft plant Kurzarbeit für die deutsche Konzernmutter infolge der COVID-19-PandemieBerlin / Leipzig / Teltow, 31. März 2020 - Die co.don Aktiengesellschaft, Teltow (ISIN DE000A1K0227; WKN A1K022) plant, mit bis zu 50% in Kurzarbeit zu gehen. Grund für die Maßnahme sind die Auftragsrückgänge von Kunden infolge der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie der damit einhergehende zu erwartende Umsatzrückgang. Aufgrund der Aufforderung der Bundesregierung an die Krankenhäuser, bis auf Weiteres keine elektiven Operationen - wie es mit den Produkten der CO.DON AG der Fall ist - zu planen, erwarten wir einen signifikant reduzierten Arbeitsausfall in vielen Bereichen, solange die Pandemie andauert. Bis dato sind noch keine Beeinträchtigungen in der Lieferkette zu verzeichnen und Kundenaufträge werden nach wie vor wie geplant ausgeführt.Mitteilende Person: Tilman Bur, VorstandKontaktMatthias Meißner Director Corporate Communications Investor Relations / Public Relations T: +49 (0)30-240352330 F: +49 (0)30-240352309 E: ir@codon.de31.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1011333Ende der Mitteilung DGAP News-Service1011333 31.03.2020 CET/CEST