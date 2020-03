Baar (ots) - In den letzten Monaten hat sich die Welt aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise rasant verändert. Länder auf der ganzen Welt führen Quarantänen ein. Die Menschen haben keine andere Wahl, als sich der jetzigen Situation anzupassen und Ihren Lebensstil drastisch zu verändern. Als Reaktion auf die aktuelle globale Situation möchte der Schweizer Cloud-Storage-Service pCloud die Homeoffice-Arbeitskräfte mit sicheren Tools für die Dateispeicherung und Premium-Funktionen für den Dateiaustausch ausrüsten. Benutzer können nun einen 90-Tage-Premium-Plan mit 500GB Speicherplatz für EUR 4.99 erwerben. "Unsere Mission war es schon immer, den Leuten zu helfen, Ihre Dateien auf allen Ihren Geräten speichern, teilen und verwalten zu können. Egal, ob sie im Büro sind, von zu Hause aus oder anderswo arbeiten", sagt der Geschäftsführer des Unternehmens, Tunio Zafer. "Wir möchten unsere Gemeinde unterstützen, weil wir alle betroffen sind und es nun wichtiger als je zuvor ist, vereint zu bleiben", soZafer weiter. Homeoffice-Mitarbeiter können den 500GB Premium-Plan nutzen, um den verfügbaren freien Speicherplatz auf Ihrem lokalen Gerät zu erweitern und Dateien mit ihren am häufigsten verwendeten Apps so zu bearbeiten, als wären sie lokal gespeichert.Weitere Informationen sind unter https://www.pcloud.com/de/letter-from-ceo/ zu finden.In seiner kurzen Unternehmensgeschichte, hat pCloud es bereits geschafft, sich als eine der Top 5 Cloud-Speicherlösungen auf dem Markt zu etablieren. Zusammen mit den fortschrittlichen Datensicherheitsfunktionen und den verschiedenen Optionen für die Datenverwaltung hat das Unternehmen mit seinem Lifetime-Plan, einem innovativen Preismodell, das Benutzern die Möglichkeit bietet, mit einer einmaligen Zahlung lebenslange Nutzung Ihres Premium-Speichers zu genießen, Pionierarbeit geleistet. Das Unternehmen hat auch seine Business-User nicht vergessen und hat seine Funktionalitäten weiterentwickelt, um kleinen und mittleren Unternehmen zu einem effizienteren Arbeitsablauf zu verhelfen und eine sichere teamübergreifende Zusammenarbeit zu gewährleisten.Pressekontakt:Kontakt:Tunio Zafer, CEO+41(43)5085948tunio@pcloud.comOriginal-Content von: pCloud AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133195/4560632