Gestern gab es die ersten geschätzten Zahlen einiger Banken, die auf diesem Gebiet besonders tätig sind. In der Summe dürften etwa 700 bis 800 Mrd. Euro durch Fehlspekulationen verbrannt worden sein. Betroffen waren vor allem diejenigen, die mit hohen Krediten in gewagten mathematischen Kosntruktionen Modelle aufgebaut hatten, die sich mit dem Zusammenbruch der Märkte in Luft auflösten.



