FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank hat am Dienstag den Kurs von Compugroup Medical beflügelt. Mit einem Aufschlag von 7,5 Prozent auf 57,05 Euro lag die Aktie des Herstellers von Software für das Gesundheitswesen auf Rang zwei im MDax hinter den Papieren von Hellofresh . Damit haben Compugroup fast zwei Drittel der Verluste seit Beginn des Ausverkaufs an den Börsen wieder aufgeholt.



Mit einem Anteil von 60 Prozent wiederkehrender Umsätze an der Gesamterlösen sei Compugroup recht krisensicher, schrieb Berenberg-Analystin Charlotte Friedrichs. Zudem unterstreiche die Corona-Krise noch die Bedeutung der Telemedizin. Das neue Kursziel von 64 Euro räume dem Kurs rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial ein./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

COMPUGROUP MEDICAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de