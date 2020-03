Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 ISIN: DE0007472060) konnte in der letzten Woche wieder deutlich zulegen. Der Wert stieg seit letztem Montag von 83,20 auf aktuell 102 Euro wieder um über 22 Prozent. Die Aktie setzt damit ihren positiven Trend fort. Bereits am Anfang der Corona-Krise zeigte sich das Unternehmen äußerst selbstbewusst. Wirecard verkündete bereits Ende Februar, dass es an den geplanten Ergebnissen des ersten Quartals und der Gewinnprognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...