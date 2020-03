Baierbrunn (ots) - Was ist jetzt eigentlich noch ein "triftiger" Grund, zum Arzt zu gehen, wie genau halten wir es nun mit dem Mundschutz und was sagt die WHO aktuell zu Ibuprofen? Solche und andere Fragen, die die Menschen gerade beschäftigen, beantwortet der neue Podcast Klartext Corona, ein Gemeinschaftsprojekt von www.gesundheit-hoeren.de (http://www.gesundheit-hoeren.de) und der Apotheken Umschau.Moderator Peter Glück und Dr. Dennis Ballwieser, Arzt, Geschäftsführer und Leiter der wissenschaftlichen Redaktion des Wort & Bild Verlags, nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Sie informieren auf sachliche und gut verständliche Weise, interviewen Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und geben den Zuhörern praktische Hilfe in dieser außergewöhnlichen Zeit.Motto: Infos - Hilfe - ZusammenhaltDr. Dennis Ballwieser: "Das Coronavirus hat unser Leben massiv verändert. Viele Menschen leisten täglich Großartiges, viele sind im Homeoffice oder leben in Quarantäne - natürlich ist es da für alle wichtig, sich über den aktuellen Stand der Krise zu informieren. Dabei sollte man sich jedoch nicht von den vielen negativen Meldungen verrückt machen lassen - deshalb möchte unser neuer Podcast aktuell informieren, Zuversicht vermitteln und die Verbundenheit der Menschen untereinander betonen."Im Podcast #6 interviewt Peter Glück zu Corona-Fake-News den Communications Officer der WHO, Christian Lindmeier. "Wir gehen auf aktuelle Themen und Fragestellungen in der Corona-Krise zeitnah nach, fragen kritisch nach und helfen, Nachrichten einzuordnen", erläutert Peter Glück. "So fragen wir heute bei der Weltgesundheitsorganisation nach, wie es zu der später zurück genommenen Empfehlung kommen konnte, mit Verdacht auf eine Corona-Erkrankung auf die Einnahme von Ibuprofen zu verzichten, die - wie uns die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände berichtete - zu einem Run auf Paracetamol in den Apotheken geführt hat."Durch den Podcast Klartext Corona führt Host Peter Glück. Der Arzt Dr. Dennis Ballwieser beantwortet täglich aktuelle Fragen, weitere Experten kommen in Interviews zu Wort. Mit ihnen werden Themen vertieft und auch komplexe Sachverhalte verständlich erklärt. Klartext Corona berichtet aber auch über positive Entwicklungen in Forschung und Gesellschaft, aus denen die Zuhörer/-innen Hoffnung schöpfen können. Alle Hörer/-innen sind eingeladen, sich mit Fragen an das Podcast-Team zu wenden. Die Fragen werden im Podcast beantwortet.Sämtliche Folgen von Klartext Corona findet man unter https://www.gesundheit-hoeren.de/ und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Fragen können gerichtet werden an redaktion@gesundheit-hoeren.deDer Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.872.016 laut IVW 4/2019), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 642.567), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.151.383), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.678.492), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.135), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.355.575) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 363.100).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationSonja Lex, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4560665