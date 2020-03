Die kanadische Schönheitsschmiede Sirona Biochem (WKN: A0RM6R) versucht, vom Corona-Hype zu profitieren. Tatsächlich springen einige Dummzocker darauf an. Das Unternehmen dürfte sich am Ende aber selbst geschadet haben.

Wir hatten im Herbst letzten Jahres zum Ausstieg bei Sirona Biochem geraten und lagen damit einmal mehr goldrichtig. Die Aktie hatte zuvor ein neues Hoch bei 0,465 Euro erklommen. Ein US-Lizenzdeal im Kosmetiksektor für Sirona Hautaufheller TFC-1067 konnte den Wert letztendlich nicht mehr zu neuen Höchststände führen. Kein Wunder: Die Aktie war hoffnungslos überteuert.

Mittlerweile notiert der Wert wie erwartet fast -50% unter seinem Vorjahreshoch und das Management versucht offensichtlich alles, um nochmal Leben in den schwach kapitalisierten Laden zu bekommen. Dabei helfen soll nun eine Corona-News. Wie so oft in diesen Tage der Fall, ist die heutige Meldung jedoch völlig substanzlos und dient maximal der Aufmerksamkeit und einem kurzen Kurshüpfer, ausgelöst durch besagte Dummzocker.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; color:fff; font-size:18px; line-height:26px; border:0; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...