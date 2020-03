LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kion von 64 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Richard Schramm kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen wegen des Coronavirus. Eine vorübergehende Einstellung der Produktion sei ein Anzeichen für eine ausgeprägte Rezession in diesem Jahr. Während diese im Kurs schon eingepreist sei, werde eine mögliche schwungvolle Erholung aber am Markt ignoriert./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 03:16 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000KGX8881

