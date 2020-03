BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Krise führt deutsche Startups massiv in die Krise. Laut einer Umfrage des Bundesverbands Deutsche Startups sehen sich über 80 Prozent der Gründerunternehmen in ihrer Existenz gefährdet. Im Tourismus sehen sich demnach beinahe alle bedroht (95,7 Prozent). Sieben von zehn Startups (69,7 Prozent) sehen eine "akute Gefährdung" in den kommenden sechs Monaten. Für die Umfrage wurden 1.000 Startups vom 23. bis 25. März im gesamten Bundesgebiet befragt.

March 31, 2020 04:12 ET (08:12 GMT)

