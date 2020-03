GERMANTOWN/HILDEN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise können in den USA Labore künftig auf der Suche nach dem neuartigen Virus auf bestimmte Testkits des Diagnostikunternehmens Qiagen zurückgreifen. Wie Qiagen am Dienstag mitteilte, bekam das Unternehmen für seinen Qiastat-Dx-Test zum Nachweis von Sars-Cov 2 eine Notfallzulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA. Das Sars-Cov 2 ist der Erreger der neuen Lungenkrankheit.



Mit dem Testkit, das auf einem zugehörigen Analysegerät läuft, lasse sich das neuartige Virus innerhalb etwa einer Stunde von 21 anderen Erregern schwerwiegender Atemwegsinfektionen bei Patienten mit ähnlichen Symptomen unterscheiden, hieß es. Hierzu wird beispielsweise ein Abstrich aus dem Rachenraum gemacht. In Europa hatte Qiagen den Qiastat-Dx-Test bereits Mitte März auf den Markt gebracht. Qiagen gilt als einer der wenigen Profiteure der Pandemie, weil das Unternehmen frühzeitig entsprechende Tests im Programm hatte. Der Konzern hat seine Produktion der Testkomponenten auf einen siebentägigen 24-Stunden-Betrieb hochgefahren und stockt hierfür die Belegschaft auf./tav/jha/

