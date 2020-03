Der Kochboxenlieferant HelloFresh zementiert seinen Ruf als einer der Gewinner der Corona-Krise. Im ersten Quartal dürften sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn über den Markterwartungen liegen, teilte der Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in Berlin mit. Die seit kurzem im MDAX notierte Aktie stieg am Dienstag auf ein Rekordhoch.HelloFresh erwartet im ersten Quartal einen Umsatz zwischen 685 Millionen Euro und 710 Millionen Euro, zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...