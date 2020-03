MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alstria Office auf "Add" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern sei trotz voraussichtlicher Mietverzögerungen dank seiner konservativen Kapital- und Finanzierungsstruktur gut für die Corona-Krise aufgestellt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die negativen Effekte seien bereits durch einen hohen Abschlag auf den zuletzt kommunizierten Nettovermögenswert des Unternehmens an der Börse mehr als eingepreist./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 08:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD2U1

